Россиянам рассказали о возможности тратить маткапитал на общежитие и ЖКХ

Россияне имеют право тратить материнский капитал на оплату проживания в общежитии и некоторых коммунальных услуг. Об этом гражданам напомнили в Пенсионном фонде России.

Начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Томской области Надежда Красильникова пояснила, что единовременную выплату можно использовать, чтобы помочь ребёнку-ученику оплатить проживание в общежитии и предоставляемых в нём коммунальных услуг, но его возраст на момент начала обучения не должен превышать 25 лет, сообщает Vse42.ru.