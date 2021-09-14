 

Собянин увеличил размер матпомощи ветеранам в два раза

14.09.2021, 22:48, Разное
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Единовременную выплату в 40 тысяч рублей получат четыре тысячи человек. Среди них – инвалиды и участники ВОВ, участники битвы за столицу, награжденные медалью “За оборону Москвы”, строители оборонительных рубежей, работники предприятий, учащиеся и трудившиеся в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

Ранее Собянин поручил наградить оборонявших столицу ветеранов нагрудным знаком “80 лет битвы за Москву”. Награду начнут вручать в середине сентября. Ее получат более 1,1 тысячи участников Великой Отечественной войны. Из них 759 живут в столице, 300 – в других регионах России, а 77 – за рубежом.

Битва за Москву – одно из крупнейших и самых важных сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. К началу декабря 1941 года советские войска остановили наступление германской армии на подступах к столице, а затем нанесли тяжелое поражение захватчикам.



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