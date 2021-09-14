Участникам международной конференции предъявили факты зарубежного вмешательства в российские выборы

«Наш координационный совет по общественному контролю за выборами однозначно фиксирует факты внешнего вмешательства в думскую кампанию. Об этом мы рассказали иностранным гостям», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Ранее он выступил на международной конференции, посвященной предстоящим парламентским выборам в России.

«Признаки внешнего вмешательства в думскую кампанию – ясные и понятные. Их даже никто не скрывает. Мы видим активизацию представителей организаций-иноагентов в регионах, видим, как туда выезжают группы их сторонников из Москвы. Мы видим, как действуют иностранные социальные сети: они массово распространяют информацию о деятельности иноагентов и, наоборот, блокируют информацию с описанием этих фактов вмешательства», – сообщил член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он возглавляет координационный совет при ОП по общественному контролю за голосованием.

«Выступая на конференции, я также обратил внимание ее участников на вмешательство в выборы с помощью приложения «Умное голосование», которое управляется людьми из-за рубежа, что также является нарушением российского законодательства», – добавил Григорьев.

Во вторник в Москве, в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова открылась Первая международная научно-практическая конференция «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов». Она организована Общественной палатой и Российским обществом политологов. В работе конференции приняли участие председатель ЦИКа Элла Памфилова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, депутат Европарламента Тьерри Мариани, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд, основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани и другие.

Участники конференции в течение двух дней намерены обсудить процессы эволюции избирательных систем в современном мире, новые тенденции электорального поведения, а также различные аспекты общественного контроля за выборами. Кроме того, гости обменялись опытом решения проблем внешнего вмешательства в ход голосования.

«Мы рассказали приехавшим на конференцию западным политикам и экспертам и о том, как у нас построен общественный контроль за голосованием. Я призвал гостей остаться и на сами выборы, чтобы, в частности, принять участие в работе нашего ситуационного центра Общественной палаты. Этот центр по сути станет сердцем общественного контроля за голосованием – контроля со стороны всего гражданского общества», – отметил Григорьев.

«Наш рассказ у представителей целого ряда стран вызвал неподдельный, большой интерес. Западным политикам действительно любопытно, как у нас налажена эта система наблюдения за выборами», – добавил он. По словам Григорьева, выступления зарубежных участников ожидаются во второй день ее работы.

«Кстати, приезд внушительной части гостей был поначалу под вопросом, ведь в целом ряде стран до сих пор действуют более жесткие ковидные ограничения, чем в России. Однако они все же смогли организовать визит в Москву», – отметил Григорьев. Он выразил удовлетворение тем, что приехали практически все приглашенные, – это 300 политиков, экспертов, юристов и журналистов из 68 стран.

В своей речи на конференции Памфилова, в частности, сообщила, что видеонаблюдение на нынешних выборах представляет собой «тотальную систему». «Практически 96 процентов избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации», – рассказала глава ведомства. Она также напомнила, что в дни выборов в Центризбиркоме будет работать информационный центр, где в том числе в онлайн-режиме можно будет отслеживать данные по явке избирателей. «И в онлайн-режиме каждый заинтересованный человек может наблюдать», – отметила Памфилова. ЦИК также проведет встречу со всеми международными наблюдателями, прибывшими на выборы, пообещала Памфилова.

Глава ЦИК объяснила гостям устройство избирательной системы России. «У нас за последние годы доля государственных и муниципальных служащих сведена до минимума. В среднем в избирательной системе РФ не более 6% государственных и муниципальных служащих работают. Все остальные – это в основном представители гражданского общества», – сказала Памфилова.

«У нас сведен до минимума и внешний административной ресурс. Я не хочу сказать, что все идеально и таких случаев нет. Они есть, они бывают. Бывают какие-то попытки принуждения, но та система сейчас, которую мы сделали, она такова и настолько прозрачна, что моментально любой такой факт будет становиться достоянием общественности, по ним быстро и оперативно принимаются меры», – отметила глава ЦИК.

Памфилова признала, что в ходе выборной кампании возникла масса вызовов, но «нашим оружием» по защите ее легитимности стала «максимальная открытость». Она отметила, что избирательная система РФ на несколько шагов опережает аналогичные системы большинства стран – по темпам цифровизации и применению новых технологий. Эти технологии, по ее словам, также работают на прозрачность выборов и на создание дополнительных возможностей для электората.

В зачитанном на конференции приветственном слове уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой особо подчеркивалась роль гражданского общества в обеспечении законности электоральной процедуры. Омбудсмен выразила надежду на то, что участникам конференции удастся выработать предложения по дальнейшему совершенствованию общественного контроля за голосованием.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, в свою очередь, подчеркнул, что выборы – это основа общественно-политической жизни страны, с помощью которых во всех странах мира определяются направления развития общества. «Выборы – это тяжелый и ответственный труд. Поэтому важно, чтобы все участники этого процесса были высококвалифицированными специалистами. Я говорю о членах ЦИК, наблюдателях, представителях СМИ, политиках, сотрудниках предвыборных штабов и избирателях», – указал ректор.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17-19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.