 

СБУ подозревает должностных лиц “Укрзалізниці” в закупках некачественных запчастей. Схема могла привести к аварии поездов

14.09.2021, 22:22, Новости дня
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Запчасти предназначались для железнодорожных путей. Приобретенные комплектующие не соответствовали требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок, отметили в СБУ.

По данным Киевской городской прокуратуры, работники регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” организовали схему растраты средств при проведении закупки по поставке прокладок для рельсовых путей.

“Действуя в интересах вышеуказанной коммерческой структуры, [работники филиала] организовали прием товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям ГОСТ, и безосновательно перечислили предприятию-производителю более 25 млн грн за продукцию сомнительного качества”, – рассказали прокуроры.

По данным СБУ, к схеме привлекли киевскую фирму, которая в 2020–2021 годах продала госпредприятию партию резиновых прокладок для путей. Закупку проводили в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.

“Это позволило им нарушить технологию производства запчастей путем замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы и реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции”, – добавили в СБУ.

Участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документации, а полученную “разницу” выводили в тень. Во время следственных действий в помещениях регионального филиала госпредприятия и частной компании правоохранители обнаружили финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности, а также возможные поддельные документы контроля качества и использования купленных запчастей.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. На изъятую продукцию наложили арест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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