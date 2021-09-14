“Начал политический сезон”. Арестович ответил на критику Авакова за высказывания о зоне АТО

Таким образом Арестович отреагировал на пост Авакова в Facebook, в котором экс-министр раскритиковал советника главы ОП за его высказывания о ситуации в зоне АТО в одном из интервью. Аваков назвал Арестовича мерзавцем и призвал ОП “послать его подальше”.

“Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснить, от чего нужно было рвать из видео четырехлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку? Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта? А возможно, этот мудрый человек, прекрасно разбирающийся в воинах АТО, [один из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета] Андрей Антоненко не даст соврать, сегодня просто не разобрался?” – отметил он.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4687114238019286

Далее Арестович пояснил, что его интервью было посвящено информационной войне против Украины

“Журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами вроде “наши парни гибнут зря”, “все в АТО непрерывно страдают”, “мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет”. В общем, “все плохо”. Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго”, – прокомментировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Как отметил Арестович, тогда он якобы только вернулся из очередной поездки в АТО и “был взбешен тем, что украинцев постоянно пытаются заставить плакать”.

“Фрагмент из моего интервью кто-то вырезал и запустил в соцсети ТikTok, где оно уже становится вирусным. Автор этого действия я думаю, кто-то из россиян, или из нашей оппозиции”, – заключил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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