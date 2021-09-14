Мнение: Чем пахнет антимиграционная вакханалия?

В Подмосковье произошла трагедия. Двое негодяев изнасиловали и убили 67-летнюю женщину. Управление СКР по Московской области сообщило, что силовики задержали двоих «граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 гг. рождения. Им инкриминируется ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК (Изнасилование).

Но местным жителям оказалось недостаточно наказания конкретных преступников. Они собрались на сход.

И потребовали ликвидировать общежитие, в котором жили мигранты, работающие на заводе «Экоокна».

Удивительно, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прислушался к требованию толпы и распорядился закрыть общежитие.

Так и написал Воробьев в своем телеграм-канале:

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано» (отсюда).

Поручение губернатора о ликвидации общежития было исполнено мгновенно. Всех мигрантов (порядка ста человек) из общежития выселили.

Не попахивает ли решение Воробьева фашизмом? Фашисты тоже сжигали всё село, если даже всего несколько крестьян уходили в партизаны…

А если завтра аналогичное преступление совершат граждане России и люди потребуют выселить всех жителей дома, в котором жили негодяи, губернатор так же пойдет на поводу у толпы?

Фотографии отсюда

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