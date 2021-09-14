 

Мнение: Чем пахнет антимиграционная вакханалия?

14.09.2021, 22:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Подмосковье произошла трагедия. Двое негодяев изнасиловали и убили 67-летнюю женщину. Управление СКР по Московской области сообщило, что силовики задержали двоих «граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 гг. рождения. Им инкриминируется ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК (Изнасилование).

Но местным жителям оказалось недостаточно наказания конкретных преступников. Они собрались на сход.

И потребовали ликвидировать общежитие, в котором жили мигранты, работающие на заводе «Экоокна».

Удивительно, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прислушался к требованию толпы и распорядился закрыть общежитие.

Так и написал Воробьев в своем телеграм-канале:

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано» (отсюда).

Поручение губернатора о ликвидации общежития было исполнено мгновенно. Всех мигрантов (порядка ста человек) из общежития выселили.

Не попахивает ли решение Воробьева фашизмом? Фашисты тоже сжигали всё село, если даже всего несколько крестьян уходили в партизаны…

А если завтра аналогичное преступление совершат граждане России и люди потребуют выселить всех жителей дома, в котором жили негодяи, губернатор так же пойдет на поводу у толпы?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Мнение: Все, как Хиллари завещала: ВНУТРЕННИЕ ТЕРРОРИСТЫ РОССИИ

05.07 / Эксперты назвали продукты, провоцирующие сердечные заболевания

20.07 / Эксперты назвали пять ожидаемых смартфонов 2021 года

21.07 / Заброшенный рудник на Урале заливает окрестности серной кислотой

23.07 / Ученые назвали помогающий в похудении вид хлеба

19.11 / Егор Крид намерен похудеть ради татуировок

15.05 / Новое пособие для пенсионеров может появиться в России

28.01 / Ну не отморозки ли?

03.09 / Экзема у детей может спровоцировать депрессию и замкнутость

12.06 / Мнение: О супертроллинге от студии Уолта Диснея

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика