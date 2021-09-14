Кто подписывал Беловежские соглашения?

В новых учебниках по истории Беларуси не упомянут первый президент Шушкевич, зато описаны бело-красно-белые ленты в качестве «украшений портретов Гитлера».

У белорусских идеологов работа посложнее, чем у силовиков. Силовики — знай себе маши дубинкой, бей с ноги, ксерокопируй одно и то же обвинение для тысяч уголовных дел, подписывай продления содержания под стражей. Школьник справится, если, конечно, посещает кружок «Юный омоновец».

А вот идеологам трудно. Потому что они идут с лопатами и тачками следом за силовиками и чистят все: энциклопедии, телепрограммы, репертуары, учебники — если там упоминаются или, боже упаси, авторствуют неблагонадежные. Чем больше неблагонадежных, тем больше работы.

Картина, на которой изображены Александр Лукашенко с автоматом и сыном, выставлена в его резиденции. Фото: Inastagram

За последний год в Беларуси идеологи наверняка трудятся, как на заводе, в три смены. Потому что спектакль можно просто снять с репертуара, а вот учебник нужно переписать, энциклопедию переиздать —

попробуй справься, если враги народа стоят в очереди, чтобы быт вымаранными из белорусской официальной истории.

Но государство пытается сделать все возможное. И главное, конечно, вовремя позаботиться о детях, чтобы не сбились с пути, окутанные интернет-туманом.

Новый учебник истории Беларуси для 11-го класса, выпущенный издательским центром БГУ, не слишком отличается от предыдущих. У учебника шесть авторов, пятеро из которых — преподаватели БГПУ (Белорусского государственного педагогического университета). Но кое-что новое в нем появилось. Правда, сразу и не поймешь, тут как в игре «Найди пять отличий». Например, описание обучения в школах во время гитлеровской оккупации теперь выглядит так:

Фрагмент нового учебника истории Беларуси для 11 класса

«С декабря 1941 г. существовали нормативные предписания, которые регулировали деятельность народных школ. Учебный процесс в школах имел прогерманскую направленность. В каждом классе вывешивался портрет Гитлера, украшенный с двух сторон бело-красно-белыми лентами. Обязательным приветствием были слова «Жыве Беларусь» (как аналог приветствия «Хайль Гитлер!» для местных жителей). Перед уроками проводились обязательные беседы о биографии Гитлера, о жизни народов в Новой Европе, победах войск вермахта. Учебные программы были проникнуты расовой идеологией. Обязательной являлась тема «Арийская раса как высшая культурная и цивилизованная раса человечества». Школы, открытые фашистами на оккупированной территории Беларуси, были элементом нового порядка, который они насаждали».

А теперь давайте сравним этот текст с аналогичным фрагментом из учебника истории Беларуси для 11-го класса, выпущенного в 2009 году. Авторы учебника — преподаватели кафедры гуманитарных наук БГУИР (университета информатики и радиоэлектроники) Евгений Новик, Игорь Качалов, Наталья Новик. Читаем про школьное образование в оккупации:

Фрагмент учебника истории Беларуси для 11 класса (2009 год)

«В системе школьного образования, действовавшей на оккупированной территории, учебный процесс имел прогерман­скую и профашистскую направленность. В классе должен был висеть портрет А. Гитлера. Учителю, входя в класс, необходимо было приветствовать учеников поднятой правой рукой с возгласом «Хайль Гитлер!» или «Жыве Беларусь!». Ученики должны были отвечать ему так же. Перед началом уроков проводились беседы о биографии Гитлера и его сподвижников, о жизни народа в Новой Европе, победах вермахта».

Не знаю, кто из них у кого шапку украл, но одну новую деталь я все-таки нашла: в учебнике 2021 года есть бело-красно-белые ленты, которыми с двух сторон украшены портреты Гитлера. В 2009 году их еще не было. Правда, в другом абзаце упоминалось, что «в качестве символов белорусские коллаборационисты использовали исторический герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг, приветствовали друг друга возгласом «Жыве Беларусь!» с выбрасыванием по-фашистски руки вперед».

То есть идеология не изменилась. Просто с учетом текущего момента немного смещены акценты. Уж если вся Беларусь с августа прошлого года оплеталась бело-красно-белыми лентами, которые потом срывали во дворах силовики, параллельно избивая и арестовывая жителей этих дворов (некоторых даже убивая — например, Романа Бондаренко), то просто необходимо в школьном учебнике на всякий случай украсить этими лентами портреты Гитлера. Правда, старшеклассникам мозги уже вряд ли промоешь — все они как минимум подписаны на независимые телеграм- и ютьюб-каналы. Зато перед руководством можно удачно отчитаться о проделанной работе, получить благодарность за бдительность и премию за оперативность, а заодно выбить фонды на следующее переиздание.

А еще в новом учебнике истории Беларуси вообще не упоминается Станислав Шушкевич, ее первый руководитель. В учебнике 2009 года, к примеру, он все-таки упоминается:

Фрагмент учебника истории Беларуси для 11 класса (2009 год)

«8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще, в правительственной резиденции «Вискули» (Пружанский район Брестской области) ру­ководители России, Беларуси и Украины Б.Н. Ельцин, С.С. Шушкевич, Л.М. Кравчук, проигнорировав волю своих народов, высказанную на общесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., денонсировали Договор 1922 г. об образовании СССР и тем самым окончательно уничтожили большое и могущественное государ­ство».

В учебнике 2013 года, выпущенном Национальным институтом образования, он упоминается даже вполне нейтрально, без игнорирования воли народов:

Фрагмент учебника истории Беларуси для 11 класса (2013 год)

«Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин, президент Украины Л.М. Кравчук и председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.С. Шушкевич 8 декабря 1991 года объявили на встрече в Беловежской пуще: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

А в новом учебнике — вообще ни слова о том, кто руководил Беларусью первые годы ее существования. Беловежские соглашения были подписаны неизвестно кем. Правда, в учебнике упоминается тогдашний глава правительства Вячеслав Кебич — в качестве кандидата в президенты, который в 1994 году с треском проиграл Александру Лукашенко.

В новом учебнике, само собой, нет ни слова о нобелевском лауреате Светлане Алексиевич. А еще — о «Чернобыльском шляхе», о массовых акциях протеста, о голодовке депутатов, об уничтожении парламента в 1996 году. Нет ни единого упоминания о похищенных и убитых оппонентах Лукашенко. О детях, которых арестовывали за надписи на асфальте. О смертной казни в Беларуси, которую отменила вся Европа. Об арестах и тюремных сроках для кандидатов в президенты на всех выборах.

В общем, ни единого слова о современной истории Беларуси.

Зато о сталинских репрессиях — есть. О том, в частности, что репрессированы были вредители, антисоветчики и повстанцы, которые осуществляли конкретные действия, направленные против существующего строя. Кажется, мы вернулись к истокам. К родному тридцать седьмому, в котором все было так правильно и гармонично. Лукашенко и его идеологи наверняка вышли из сталинского френча. Только вот белорусы — нет.

А Станислав Шушкевич, любые упоминания о котором теперь стерты из белорусских учебников, между тем спокойно ходит по улицам Минска. Ему не нужны охрана и бронированный лимузин, он не боится проклятий соотечественников. Шушкевич знает, что его не побьют прохожие, а попросят сфотографироваться вместе. Или просто пожмут руку. И детям своим расскажут о нем без всяких учебников.

Шушкевичу не страшно в стране, которая была создана во многом его усилиями. А вот представить себе Александра Лукашенко лет через десять спокойно гуляющим по городу никак не могу. Он вряд ли выйдет.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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