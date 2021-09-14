Samsung начинает выпуск мониторов с выдвижной камерой

Новая модель монитора получила экран с диагональю 24 дюйма. Но это вовсе не главная отличительная черта S4, представленного в корейской компании Samsung Electronics. Основная отличительная способность – это наличие встроенной выдвижной камеры S40VA.

Как поясняют представители компании Samsung, таким образом монитор для ПК становится таким же функциональным, как в любом ноутбуке.

Камера получила выдвижную конструкцию. Она снимает качественную картинку с разрешением 2 Мп. Кроме того, в конструкцию монитора вмонтированы два динамика мощностью по два ватта каждый. Наконец, есть и свой микрофон. Таким, образом, ничего не мешает осуществлять аудио- и видеосвязь.