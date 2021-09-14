Политолог Карбалевич объяснил долгие переговоры Путина и Лукашенко: обсуждали проект Конституции Белоруссии

Пятые в этом году переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина состоялись в Москве в минувший четверг, 9 сентября. Главы двух государств наконец согласовали 28 союзных программ, после чего на пресс-конференции сообщили об этом общественности.

Валерий Карбалевич обратил внимание, что встреча Лукашенко и Путина с журналистами была запланирована заранее, а значит, по мнению политолога, вариант, при котором главы государств не договорятся, не предусматривался. Также эксперт заметил, что российский лидер не любит заниматься экономическими вопросами, да и “дорожные карты” по интеграции должны были выверять правительства РФ и Белоруссии.

Поэтому Карбалевич задался вопросом: о чем три с половиной часа беседовали главы двух государств? Заметив странную паузу в обещанной Лукашенко конституционной реформе, политолог предположил, что президент Белоруссии привез Путину проект Основного закона своей страны для того, чтобы российский лидер его оценил.

Напомним, ранее политолог Андрей Казакевич заявил о метаниях Александра Лукашенко между Западом и Россией. Эксперт считает, что белорусские власти собственными руками разрушали многие механизмы переговоров с западными странами. По его словам, нынешний режим не готов идти на уступки ради снятия санкций.