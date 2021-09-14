ФАС запретила Apple продавать iPhone 13 в России дороже 25 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила официальное предписание компании Apple с требованием ограничить стоимость новых iPhone двумя минимальными размерами оплаты труда (МРОТ).

«К нам неоднократно обращались обеспокоенные граждане, близкие которых брали кредиты, чтобы купить новое устройство Apple. Нашими экспертами была проведена проверка популярных моделей iPhone, по итогам которой выяснилось, что стоимость телефонов завышена минимум в три раза. Компания просто использует своё доминирующие положение на рынке, явно злоупотребляя своим статусом монополиста среди поставщиков устройств на iOS. На наш взгляд, максимальная розничная цена iPhone 13 не должна составлять более двух МРОТ или 25 тысяч рублей. Если Apple не прислушается к нашим рекомендациям, то мы будем вынуждены обратиться в суд. В этому случае сумма штрафа может составить до пяти процентов от годового оборота компании. Думаю, это заставит их задуматься и мы увидим справедливые цены на эти телефоны», – заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

После обнародования предписания ФАС акции Apple рухнули на 8 %. На момент публикации материала российское представительство компании от комментариев отказалось.

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