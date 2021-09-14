Мнение: Дорогая медицина в США, «взятка» за трудоустройство и доблестные русские врачи

1. Ранее мы обсуждали с вами причины чудовищной дороговизны медицины в США: захват отрасли жадными юристами и медицинской мафией, сверхдорогие медицинские вузы, высокие цены на аренду помещений под клиники. Читатель terivan дополняет этот список:

https://olegmakarenko.ru/2227136.html?thread=820571584#t820571584

Насчёт американской медицины — упускается ещё несколько очень весомых факторов.

А. Огромный штат больниц и клиник. В США примерно миллион врачей, получающих в среднем около 250 тысяч долларов в год, 4 миллиона медсестер/мед братьев получающих в среднем 100 тысяч долларов в месяц и примерно 15 миллионов подсобных работников, получающих наверное 50 тысяч в год. Большую часть времени подсобные работники ничего не делают. В итоге где-то 15-20% расходов на здравоохранение идет на зарплаты, теоретическим тут есть возможность для оптимизации. Сюда можно прибавить миллионы сотрудников страховочных компаний, которые часто вручную одобряют или отклоняют запросы больниц на оплату лечения по страховке + прибыль страховочных компаний. Введение единой страховки в медицине — одно из главных предложений американских левых, считается что так они смогут сильно понизить расходы на здравоохранение.

Б. Еще процентов 20 — фармакология. Тут загвоздка именно в ценообразовании. Например, всем известные лекарства от СМА стоят жутких денег из-за того, что американские фарма консультанты рассчитали, что спасение ребенка одного ребенка и возможность дожить до 7-10 лет равна примерно 1/10-2/10 (ЕМНИП) официальной стоимости одной американской жизни, которую регламентирует американское правительство. Одна жизнь “стоит” примерно 10 миллионов долларов. Примерно из тех же соображений устанавливают стоимость других лекарств и анализов. Скажем, ПЦР тест на коронавирус может стоить 400-500 долларов, хотя сам по себе он копеечный. Т.е. ценообразование не рыночное, а по сути нормативное, особенно когда есть всего лишь один-два производителя, либо картельный сговор.

В. Процентов 30 — другие расходы на здоровье, например иглоукалывание, физическая терапия, зубные щетки, витамины, БАДы и т д — многое не связано напрямую с системой здравоохранения.

Г. Самое главное, наверное — очень больное население. Здравоохранение в США в целом самое передовое в мире. Скажем, потомки эмигрантов из Японии живут на 3-4 года дольше в США, чем в Японии, несмотря на все побочные эффекты в жизни США. Если бы все американцы вели образ жизни как в Японии, продолжительность жизни в США зашкаливала бы. Но реальность такова, что ожирение крайне распространено. Публикуемая статистика не дает полное представление о проблеме. Как и в случае отечественных алкоголиков, когда 2-3 процента населения выпивает 80% алкоголя, из-за чего страдает вся остальная страна, в США есть очень большая подгруппа крайнего ожирения, очень много диабетиков и преддиабетиков. Все это выливается многочисленные системные нарушения здоровья, которые очень дорого лечить. Если бы не было сверх дорогой системы здравоохранения, то продолжительность жизни в США могла бы быть примерно на уровне России. Так что спрос всё-таки частично рождает предложение.

По той же логике, если бы все россияне вели образ жизни как в Японии, то продолжительность жизни в нашей стране подскочила бы настолько сильно, что американцы никогда бы нас не догнали со всей их раздутой медициной. Осталось только понять, что же входит в этот волшебный японский образ жизни? Обязательны ли к просмотру ударные дозы аниме, нужно ли практиковать популярные японские «излишества», можно ли обойтись без монодиеты из сушей?

2. Американцы, привыкшие к щедрым раздачам денег от государства во время ковидного карантина, теперь попросту не хотят работать, тогда как частично закрытые границы создают дополнительный дефицит на рынке труда, особенно всё в той же медицинcкой сфере:

https://lenta.ru/news/2021/09/08/bonus/

В США из-за острой нехватки кадров работодатели вынуждены доплачивать новым сотрудникам при трудоустройстве. Размер бонусов для американцев колеблется от 150 до 100 тысяч долларов в некоторых сферах, сообщается в исследовании консалтинговой компании GlobalData.

Подписной бонус — доплата при трудоустройстве — повышает привлекательность вакансии для соискателей, что особенно актуально при дефиците рабочей силы. Так, за год количество объявлений с подписным бонусом выросло на рекордных 454 процентов — с 10 тысяч в августе 2020 года до более чем 57 тысяч в августе 2021 года. Аналитики отмечают, что бум подобных предложений наблюдается во всех отраслях, однако лидером стало здравоохранение. Сообщается, что успешным кандидатам на вакансии врача-невролога, занимающегося лечением рассеянного склероза, и стоматолога-терапевта выплатили бонус, размер которого может достигать 100 тысяч долларов.

3. Немецкие врачи не взялись оперировать сложного пациента. Ему пришлось лететь в Россию, к лучшим профессионалам:

https://lenta.ru/news/2021/09/08/tumor/

Врачи из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина удалили объемную опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в операции в его стране из-за высоких рисков ее проведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

У 35-летнего гражданина Германии, который страдал эпилептическими припадками, было выявлено объемное образование в правом полушарии головного мозга. Проведение хирургического вмешательства в таких местах обычно сопряжено с большими рисками необратимых неврологических изменений — отказа работы левой руки и ноги. В немецких клиниках ему предложили лучевую терапию и химиотерапию, которые не избавили бы его от припадков.

Медики центра Мешалкина смогли провести операцию без осложнений — конечности пациента функционируют.