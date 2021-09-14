“Я человек не суеверный. Тем более, у нас был разный путь”: Кирилл Туриченко рассказал о проклятии «Иванушек»

За всю историю существования музыкальный коллектив «Иванушки International» сменил несколько составов. По роковому стечению обстоятельств солист, который приходил на место предыдущего, со временем тоже уходил из жизни. Кирилл Туриченко, который сейчас является «новеньким» в группе, рассказал о мистике в коллективе.

Странные совпадения

Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов — это бессменные участники коллектива «Иванушки International», который был создан более четверти века тому назад. Изначально вместе с этими музыкантами пел Игорь Сорин. Впоследствии он решил начать развивать сольную карьеру, стал записывать альбом. Артист трагически скончался в 1998 году.

На смену Сорину пришел другой певец — Олег Яковлев. Он какое-то время пел в коллективе, но потом тоже отправился в сольное плавание. Четыре года назад стало известно о гибели музыканта. Ему было всего 47 лет.

«Я человек не суеверный»

В 2013 году, на смену тогда еще ушедшему в сольное плавание Олегу, пришел Туриченко. После смерти Яковлева, которая стала для всех полной неожиданностью, у Кирилла стали интересоваться, а не испытывает ли он страха, что его настигнет участь предшественников.

Музыкант признается, что не является суеверным человеком. Он считает, что у каждого свой путь, поэтому проводить какие-то параллели бессмысленно. Кроме того, Кирилл нашел веское различие между собой и предшественниками. По его словам, Игорь и Олег сначала пели в группе, а уже потом стали заниматься сольной карьерой. В его случае получилось с точностью до наоборот. Кирилл сначала развивал свое творчество, а уже потом примкнул к популярной группе. В проклятие музыкального коллектива артист не верит.

Долгожданная популярность

Сейчас Туриченко переживает свою первую серьезную волну популярности. Раньше его знали только как «новенького из «Иванушек». Все изменилось после участия в шоу «Маска», где артист смог в полной мере раскрыть все свои таланты. Многие зрители, которые до проекта не были знакомы с творчеством Кирилла, были приятно удивлены тому, что на современной эстраде присутствуют столь талантливые вокалисты.

Сейчас Туриченко и поет в группе, и развивает сольную карьеру. На шоу он подружился с оперным певцом и мужем Анны Нетребко Юсифом Эйвазовым. Сейчас они продумывают совместный проект и не исключено, что будут выступать вместе на одной сцене. Также Кирилл мечтает организовать сольный концерт. Тем более что его об этом настойчиво просят поклонники, армия которых увеличилась после шоу.