 

Le Monde – преступников в тюрьму, иностранцев в самолёт — Ле Пен поделилась идеями, с которыми пойдёт на выборы президента

14.09.2021, 21:32, Новости дня
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Марин Ле Пен официально начала кампанию в преддверии президентских выборов 2022 года, пишет Le Monde. Как передаёт издание, основным посылом политика стала защита свобод французов и обещание навести порядок в сфере иммиграции.


Reuters

Марин Ле Пен официально начала свою кампанию в преддверии президентских выборов 2022 года, выступая в качестве защитника свобод, пишет Le Monde. «Есть битвы, которые мы не имеем права проигрывать. <… > Президентские выборы 2022 года — это именно она, и, поскольку мы не имеем права в ней проиграть, мы её выиграем», — сказала Ле Пен в воскресенье 12 сентября.

«Со мной у вас будет государство, которое будет дорожить вашими свободами», — пообещала она примерно 900 сторонникам, собравшимся в римском амфитеатре в городе Фрежюс. По её словам, «выборы в 2022 году будут означать не просто выбор общества. Это будет выбор цивилизации, выбор жизни и будущего для наших детей, выбор безопасности и власти для нашей страны, выбор свободы и независимости».

Защита свобод также, по мнению Ле Пен, вписывается в рамки дискуссии о введении в стране «санитарных пропусков» — «непропорционального нарушения свободы», с её точки зрения. При этом Ле Пен напомнила, что не «против вакцинации», а «за свободу вакцинации».

Как передаёт газета, в качестве кандидата в президенты политик предложила сделать бесплатным проезд на поездах для студентов и молодых рабочих в нерабочее время, а также раскритиковала «диктатуру» Европейского союза, пообещав закрепить в Конституции после референдума превосходство французского права над международным. «Международные решения, противоречащие конституционному принципу, останутся просто невыполненными», — заверила она.

Заявив, что страна «полностью вышла из-под контроля», лидер крайне правых также затронула основные темы, обсуждаемые её партией: иммиграцию, отсутствие безопасности и борьбу с распространением исламизма.

Под аплодисменты толпы Ле Пен пообещала ликвидировать банды в проблемных районах, лишить правонарушителей возможности причинять вред и посадить «французских преступников в тюрьму, а иностранцев — в самолёт»! Помимо этого, политик выступила за включение лиц, совершивших уличные домогательства, в список правонарушителей и сексуальных преступников, выразив сожаление по поводу «сегодняшнего давления на молодых девушек в некоторых районах нашей страны». «Это внутренние талибы*, мы отправим их домой», — заверила она.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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