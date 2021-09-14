Груз нитрата аммония, который взорвался в порту Бейрута, мог принадлежать бизнесмену из Днепра – расследование

Журналистам удалось отследить связь компании Savaro Ltd (Лондон, Великобритания), которая оформила перевозку селитры на судне Rhosus, с Вербонолем и его тестем, бизнесменом Николаем Алисеенко.

Согласно документам, сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, для перевозки аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе “Руставиазот” компанией Savaro Ltd.

Savaro Ltd и Agroblend Exports Ltd удалось связать с Вербонолем благодаря информации, найденной в электронных письмах, отправленных представителями компаний после задержания Rhosus в Бейруте.

Журналисты пришли к выводу, что Savaro Ltd является частью бизнес-сети с центром в Днепре, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. В материале подчеркивается, что компания замаскировала свою деятельность за десятками лиц и компаний, зарегистрированных на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне.

Инфографика: occrp.org

Отмечается, что как минимум с 2001 года основанные при участии Вербоноля компании занимались продажей удобрений, оборудования для металлургии, а также программного обеспечения. Одной из таких была украинская Savaro, созданная в 2009 году.

Журналисты выяснили, что в 2013 году Savaro закупила и отправила в Мозамбик – туда же, куда направлялся Rhosus, – 17 тыс. тонн аммиачной селитры тремя разными партиями.

Контекст:

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявлял он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута в 2014 году. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

В августе 2021 года в суд Лондона был подан групповой иск к Savaro от имени Ассоциации юристов Бейрута и жертв взрыва в порту. Истцы считают, что такая запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Ltd, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза, пишет “Медуза”.

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