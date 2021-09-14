 

Аваков про Арестовича: Мерзавец, пустоцвет… Уважаемый Офис президента, перекрестите болезного, потом себя и пошлите этого персонажа подальше

14.09.2021, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее […] Хочу посоветовать: уважаемый Офис президента [Украины], даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа… Подальше”, – написал бывший министр.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/videos/545231830036861/

Аваков призвал не подставлять страну и ее президента.

“Фантазии Арестовича – от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну, как и многие другие перлы – это же на Вас, господа ложится. Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО. И жаль, если увидят в доме погибших бойцов. Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат”, – добавил он

Аваков уверен, что люди дадут высказываниям Арестовича оценку.

“А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно. Потому, что вы украинцы этого хотите”, – заключил экс-глава МВД.

В посте Аваков опубликовал отрывок из интервью Арестовича, которое вышло на YouTube-канале Апостроф TV 7 июля 2017 года. В нем он говорит о мифе, который украинское общество создало вокруг АТО. Он называет зону боевых действия на Донбассе “великим курортом и большим пионер-лагерем для мальчиков”.

“Там праздник непослушания. Они [украинские солдаты] вырываются от жен, детей и тещ. Жарят мясо и живут как положено нормальному украинскому козаку в степи. Там абсолютная свобода, мысли простые и ясные. В тебя стреляют, ты стреляешь. Ты – герой. Тебя все любят и уважают, не надо подтирать сопли детям. Я не видел там ни одного страдающего человека”, – говорил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Авиакомпания Кипра пожаловалась на «дискриминацию» со стороны России

16.12 / Байден не захотел «пролезать впереди очереди» за прививкой от COVID

20.05 / Не графен: исследователи открыли новый тип атомно-тонкого углеродного материала

21.09 / Политсилы, подписавшие Минские соглашения так, что приходится “разгребать”, присвоили себе роль великих патриотов Украины – Кравчук

28.08 / 28 августа: развод принцессы Дианы и принца Чарльза, день рождения Дэвида Финчера, смерть 23-летнего украинского футболиста

29.12 / Навальный назвал “путинской истерикой” новое уголовное дело о мошенничестве

14.09 / Навальный отключен от ИВЛ и начал вставать с постели

07.03 / Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере

18.12 / Washington Post – несмотря на «море проблем» Путин уверен, что РФ лучше других стран справляется с пандемией

17.08 / В Черниговской области двух мужчин убило током в озере гостиничного комплекса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика