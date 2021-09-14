РФ сорвала очередное заседание ТКГ, хотела обсуждать “план действий” боевиков, а не “формулу Штайнмайера” – Гармаш

“Москва уже не может придумать поводов для блокировки открытия КПВВ и обмена удерживаемыми лицами, поэтому она решила заблокировать саму гуманитарную рабгруппу ТКГ, где эти вопросы обсуждаются”, – отметил он. По его словам, чтобы сделать это, на заседание подгруппы отправили осужденную за терроризм “эксперта” Майю Пирогову, присутствием которой ранее блокировали работу политической рабгруппы.

Таким образом, политическая подгруппа могла бы провести заседание – но, как отметил Гармаш, “разблокировать процесс работы группы не означает начать работать”.

“Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой “формулы Штайнмайера”. На этом настаивала Украина и даже модератор от ОБСЕ, но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий “план действий”, представленный ОРДЛО, а не формулы или законы”, – написал Гармаш.

Он подчеркнул, что обсуждение Киевом “плана действий” боевиков означало бы признание их в качестве одной из сторон переговоров, хотя они не являются ни стороной конфликта, ни членами ТКГ.

“Этого Москва только и добивается уже восьмой год. Но то, что они так демонстративно “забивают” на формулу Штайнмайера, к принятию которой призывают Берлин и Париж, – это уже привет Европе”, – добавил Гармаш.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3723859551047500

Спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил УНН, что украинский МИД отправит ноту ОБСЕ с просьбой принять соответствующие меры в связи с блокированием гуманитарной подгруппы присутствием там Пироговой.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста “формулы Штайнмайера”, которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, положения “формулы Штайнмайера” заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закрепление “формулы Штайнмайера” в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

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