 

Мнение: О главном провале «Спутника V»

14.09.2021, 21:20, Разное
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В медицинском журнале EClinicalMedicine, издающимся под эгидой авторитетного The Lancet, вышла ещё одна статья, посвящённая эффективности российской вакцины от CoVID-19 «Спутник V». Теперь уже не в экспериментальных, а в реальных условиях массовой вакцинации. И не в России, где «ничему нельзя верить», а в Аргентине.

Так вот, скрупулёзно собранная аргентинскими врачами #статистика по прививкам среди групп риска показала обескураживающие результаты… для антиваксеров.

В материале утверждается, что эффективность даже однокомпонентной вакцины – первой дозы «Спутника V» для пожилых (60-79 лет) составила:
– для профилактики лабораторно подтвержденных инфекций – 78,6%;
– для снижения количества госпитализаций – 87,6%;
– для уменьшения количества смертей – 84,8%.
Причём более низкая антилетальная эффективность российской вакцины по сравнению с антигоспитальной объясняется возрастными особенностями испытуемых. К пожилому возрасту обычно накапливается множество хронических заболеваний, прямо или косвенно влияющих на исход.

Короче, «Спутник V» – работает, пусть и не на 100%. Ну так он ведь и не является ни панацеей, ни щитом, ни скафандром.

Но для российских антиваксеров – это всё «божья роса». Для них важнее, что сам нынешний президент РФ Владимир #Путин, привившийся «Спутником V», таки ушёл на самоизоляцию по причине близкого контакта с больным в своём окружении. Тоже полностью привитом тем же «Спутником V». То есть, коварный CoVID-19 пробил многослойную защиту: не помогли уберечь главу государства ни карантины, ни дезинфекционные тоннели, ни постоянные тесты и ограниченные контакты. И тем более «не помог» хвалёный «Спутник V»!

А ведь ещё неизвестно, поможет ли…

Пока ситуация складывается такая. Президент Владимир Путин сообщил, что на протяжении целого дня общался с человеком, который был заражен коронавирусной инфекцией COVID-19. Более того, по словам президента, в его окружении есть несколько человек, которые заболели коронавирусом. «И один из этих сотрудников — человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», — рассказал Владимир Путин. Он также уточнил, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», — предположил глава государства.

Ну что это, как неэффективность вакцины?

Хотя 78%-я защита от заражения лишь уменьшает вчетверо риск заболеть, но не исключает его полностью. И чисто статистически, в окружении президента вполне мог появиться кто-то, кто попал в 22%. В полном соответствии с теорией вероятности.

Другое дело, что вся система безопасности первого лица должна быть заточена под то, чтобы такие статистические случаи не появлялись в его ближайшем окружении. Иначе может оказаться, что прямиком к президенту страны «врагам» удастся доставить любое биологическое оружие, хоть чуму, хоть эболу, банально заразив кого-либо из телохранителей или секретарей, например.

В общем, не сработала охрана. И это уже второй за последние несколько дней серьёзный инцидент с #безопасность­ю особо охраняемых лиц.

Но «Спутник V» тут причём?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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