Вооруженные силы искусства

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14.09.2021, 21:18, Разное
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Дружба с народом от Физраствора в «Новой газете».

По сообщениям информационных агентств, в президентской резиденции в Минске выставлена подаренная Александру Лукашенко картина, на которой он нарисован вместе с сыном Колей. Оба вооружены автоматами — готовы отстреливаться от населения. Присоединяемся к творческому художественному порыву.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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