Бренд Hyundai представил новый электрический внедорожник линейки Ioniq

Южнокорейская компания Hyundai активно продвигает собственный бренд Ioniq, ориентированный на электрокары.

Известно, что производителем проводится активная работа по созданию фирменной платформы E-GMP, которая будет применяться исключительно в отношении электрических автомобилей. Эксперты прогнозируют, что новая архитектура позволит осуществлять выпуск продвинутых электрокаров с расширенными опциями. Напомним, ближайшей новинкой станет электрическая модель Ioniq 6.

Данный автомобиль начнут выпускать в серийном исполнении к концу следующего года. Вместе с тем сроки могут быть скорректированы, в зависимости от ситуации с поставкой комплектующих. Пока остальные подробности о транспортном средстве умалчиваются.