 

Chevrolet Tahoe подорожал в РФ на 250 тысяч рублей в сентябре

14.09.2021, 21:12, Новости дня
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Новый американский внедорожник Chevrolet Tahoe существенно подорожал на российском рынке.

В частности, к основному ценнику приписывают 250 тысяч рублей. По сравнению с прежним прайсом, стоимость внедорожника Chevrolet Tahoe увеличилась на 4%. Кроме того, начальная модификация автомобиля доступна у местных дилеров по цене от 6,39 млн рублей. В расширенном исполнении автомобиль продается в РФ за 6,49 млн рублей.

Напомним, первые экземпляры автомобиля поступили к местным дилерам в июне текущего года. Модель получила расширенные обновления, которые коснулись не только внешнего вида, но и технических параметров, о которых было сообщено несколько ранее в рамках официальной презентации.



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