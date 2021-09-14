Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19

Группа западных учёных установила, что при длительном течении коронавирусная инфекция COVID-19 может спровоцировать выработку аутоиммунных антител. Это является своеобразной “программой самоуничтожения”: наряду с вирусом клетки иммунитета начинают атаковать и ткани самого организма.

Руководитель команды исследователей, иммунолог Пол Утц заявил, что в ходе наблюдения за пациентами трёх больниц выяснилось, что у более 60% заражённых появились такие антитела. Утц отметил, что в течение недели после госпитализации приблизительно у каждого пятого вырабатывались вещества, аналогичные тем, что обнаруживают при аутоимунных заболеваниях, сообщает телеканал “Царьград”.