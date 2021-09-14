 

Путин заявил о важности слаженной работы “Единой России” и правительства

14.09.2021, 21:00, Разное
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Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и представителями “Единой России”. Во время беседы глава государства отметил, что многие решения по развитию страны и укреплению социальной сферы инициированы партией власти.

Российский лидер напомнил, что “Единая России” принимала участие в реализации таких мер, как поддержка семей с детьми, людей старшего возраста, укрепление соцгарантий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Также, по словам Путина, были представлены масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту образовательных учреждений, по газификации жилых домов.

Некоторые инициативы “Единой России” уже стали нормативными документами, планом или программой. Часть предложений пока реализуется. Президент также отметил, что действующие депутаты и кандидаты партии тесно сотрудничают с министерствами.

“Очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат”, – сказал Путин.

Ранее “Дни.ру” писали о народной программе, которая была принята на съезде “Единой России” в конце августа. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что работа над программой будет вестись и после выборов в Государственную Думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября.



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