Рябков предположил наличие в арсенале США сценария де-факто раздела Сирии

В арсенале США есть сценарий де-факто раздела Сирии, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, об этом он рассказал в интервью RT Arabic.

«Напоминаю, что одна из главных причин нестабильности и продолжения конфликта в Сирии – незаконное присутствие США в стране … Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии. Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии.