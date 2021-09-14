 

Эксперт: Семья, материнство и детство с подачи «Единой России» стали приоритетами госполитики

14.09.2021, 20:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПопулистские лозунги многих партий не изменились за последние десятилетия. А многочисленные социальные проекты «Единой России» не были сокращены из-за санкций или пандемии, сказала газете ВЗГЛЯД гендиректор организации «Выбор родителей» Татьяна Буцкая, комментируя слова президента о важных инициативах, принятых правительством с подачи «ЕР».

«Партия «Единая Россия» прислушивается к мнению граждан – в частности, к просьбам российских семей. С учетом этих пожеланий формируется программа партии, и принимаются государственные решения. Очевидно, что семья, материнство и детство стали приоритетами государственной политики. «Единая Россия», в отличие от многих партий, доказала, что она – партия дела», – подчеркнула генеральный директор общественной организации «Центр будущих и состоявшихся родителей «Выбор родителей» Татьяна Буцкая.

«Популистские лозунги многих других партий практически не изменились за последние десятилетия», – полагает собеседница. В то же время под эгидой «Единой России» созданы и работают многочисленные социальные проекты, добавила Буцкая. «Даже в тяжелый период антироссийских санкций, и во время пандемии ни одна социальная программа не была сокращена. Наоборот, появилось много новых», – подчеркнула руководитель организации «Выбор родителей».

Во вторник президент Владимир Путин провел совещание с правительством и руководством «Единой России». Глава государства напомнил о том, что в послании Федеральному собранию, во время съезда ЕР и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы».

Речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости.

Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы «Единой Россией» – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы, добавил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Мейхер покинула шоу “Голос країни” после вокального поединка

15.08 / Лукашенко поручил перебросить десантников на западные границы

16.06 / Решение суда о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9 млрд гривен в пользу жителей города станет примером для других – адвокат

30.09 / Адвокат Флинна призналась суду, что она обсуждала с Трампом уголовное дело против ее клиента

23.05 / Президент Литвы призвал освободить задержанного в Минске Протасевича

23.02 / Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео

27.07 / В РФ предложили повысить минимальную цену шампанского

05.09 / В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

03.05 / В Азербайджан поступила первая партия «Спутника V»

04.04 / Пушилин напомнил о наличии у ДНР полноценной армии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика