Эксперт: Семья, материнство и детство с подачи «Единой России» стали приоритетами госполитики

Популистские лозунги многих партий не изменились за последние десятилетия. А многочисленные социальные проекты «Единой России» не были сокращены из-за санкций или пандемии, сказала газете ВЗГЛЯД гендиректор организации «Выбор родителей» Татьяна Буцкая, комментируя слова президента о важных инициативах, принятых правительством с подачи «ЕР».

«Партия «Единая Россия» прислушивается к мнению граждан – в частности, к просьбам российских семей. С учетом этих пожеланий формируется программа партии, и принимаются государственные решения. Очевидно, что семья, материнство и детство стали приоритетами государственной политики. «Единая Россия», в отличие от многих партий, доказала, что она – партия дела», – подчеркнула генеральный директор общественной организации «Центр будущих и состоявшихся родителей «Выбор родителей» Татьяна Буцкая.

«Популистские лозунги многих других партий практически не изменились за последние десятилетия», – полагает собеседница. В то же время под эгидой «Единой России» созданы и работают многочисленные социальные проекты, добавила Буцкая. «Даже в тяжелый период антироссийских санкций, и во время пандемии ни одна социальная программа не была сокращена. Наоборот, появилось много новых», – подчеркнула руководитель организации «Выбор родителей».

Во вторник президент Владимир Путин провел совещание с правительством и руководством «Единой России». Глава государства напомнил о том, что в послании Федеральному собранию, во время съезда ЕР и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы».

Речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости.

Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы «Единой Россией» – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы, добавил он.