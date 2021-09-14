Экс-глава CDC – нам ещё далеко до конца пандемии

В Соединённых Штатах в настоящий момент наблюдается проблема с недостаточным обеспечением страны тестами на COVID-19, передаёт MSNBC. Бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Ричард Бессер заявил, что эта проблема возникла из-за недооценки ситуации с коронавирусом, в том числе производителями тестов. При этом он подчеркнул, что до окончания пандемии ещё далеко.

Доктор Бессер, давайте поговорим о проблеме тестирования. Я только что прочитал, что на сайте joebiden.com в 2020 году, когда он (Джо Байден. — ИноТВ) был всего лишь кандидатом (в президенты США. — ИноТВ), среди его обещаний было следующее: мы расширим программы дозорного эпиднадзора Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), а также другие надзорные программы, чтобы у нас была возможность предоставить тестирование не только тем, кто об этом просит, но и тем, кто, возможно, не знает, как спросить.

Это обещание увеличить масштабы тестирования. Уже неоднократно заявлялось: мы расширим программу тестирования, у нас всё будет превосходно. Однако очевидно, что в этом направлении было сделано недостаточно. Что вызвало подобную заминку: проблемы с ресурсами, перебои в производстве, из-за которых нам не удаётся получить больше доступных тестов там, где это необходимо?

РИЧАРД БЕССЕР, бывший и.о. директора ЦКПЗ США: Знаете, судя по моим наблюдениям, из-за того, что происходило в июне и в начале июля, когда показатели (по числу заболевших. — ИноТВ) всё падали и падали, когда у нас было по 10 тысяч случаев в день — невероятно низкий показатель, инициатива по дальнейшему введению в школах программ тестирования сходила на нет. В рекомендациях ЦКПЗ по школам звучал призыв запускать программы тестирования лишь в тех случаях, когда зафиксирован значительный или высокий уровень передачи болезни. Однако у нас тогда ничего подобного не было.

А затем пришёл «дельта»-вариант, и произошли серьёзные изменения. С тех пор мы пытались наверстать упущенное. При этом у производителей не было никаких стимулов выпускать тесты, которые, как они считали, никто не будет использовать.

Ещё в июне и в июле никто не задумывался о том, чтобы держать дома тесты для проверки себя перед поездкой на работу, поскольку уровень заболеваемости во многих местах был очень низким. А теперь мы играем в догонялки.

Кроме того, по-моему, в конце весны, в начале лета была недооценка ситуации в вопросе о том, где мы находимся в плане пандемии. Нам ещё далеко до конца пандемии. У нас нет ни малейшего представления, на что будут похожи следующие варианты (коронавируса. — ИноТВ). Сейчас все это уже признают, однако, на мой взгляд, был такой период, когда было объявлено о нашей независимости от вируса. Но, как вам уже известно, дела обстояли иначе.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2021 года.