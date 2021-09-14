Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока

“На первый взгляд может показаться, что этот десерт приготовить вообще невозможно, непонятно, как они это делают. Но на самом деле все очень легко и просто. Я сейчас вам покажу и раскрою все тонкости и нюансы”, – заверила Глинская.

Ингредиенты:

четыре килограмм винограда;

500 граммов муки;

сахар (по желанию);

500 граммов орехов (фундук, грецкий орех или миндаль).

Приготовление:

1. Нанизываем орехи на нитку с помощью иголки.

2. Готовим виноградный сок. Промываем виноград, отправляем в блендер (без веточек), перемалываем, пропускаем через сито.

3. Два литра виноградного сока наливаем в кастрюлю, оставшийся сок перемешиваем с мукой, чтобы не было комочков.

4. Массу с мукой отправляем в кастрюлю с оставшимся соком. Включаем плиту и при постоянном помешивании доводим до кипения. После того как масса закипела, уменьшаем температуру и варим примерно 25–30 минут. Если виноградный сок недостаточно сладкий, можно добавить сахар или уварить сок, чтобы вкус стал более насыщенный.

5. Опускаем в массу подготовленные орехи и подвешиваем на сушилку. Сушим минимум три дня.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

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