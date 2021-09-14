Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
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“На первый взгляд может показаться, что этот десерт приготовить вообще невозможно, непонятно, как они это делают. Но на самом деле все очень легко и просто. Я сейчас вам покажу и раскрою все тонкости и нюансы”, – заверила Глинская.
Ингредиенты:
четыре килограмм винограда;
500 граммов муки;
сахар (по желанию);
500 граммов орехов (фундук, грецкий орех или миндаль).
Приготовление:
1. Нанизываем орехи на нитку с помощью иголки.
2. Готовим виноградный сок. Промываем виноград, отправляем в блендер (без веточек), перемалываем, пропускаем через сито.
3. Два литра виноградного сока наливаем в кастрюлю, оставшийся сок перемешиваем с мукой, чтобы не было комочков.
4. Массу с мукой отправляем в кастрюлю с оставшимся соком. Включаем плиту и при постоянном помешивании доводим до кипения. После того как масса закипела, уменьшаем температуру и варим примерно 25–30 минут. Если виноградный сок недостаточно сладкий, можно добавить сахар или уварить сок, чтобы вкус стал более насыщенный.
5. Опускаем в массу подготовленные орехи и подвешиваем на сушилку. Сушим минимум три дня.
ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
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