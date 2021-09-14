Ученые рассказали о связи тяжелой формы COVID-19 с повышенным уровнем аутоантител

Ученые из Стэнфордского университета в ходе недавнего исследования выяснили связь между тяжелым течением COVID-19 и повышенным уровнем аутоантител. Речь идет о 60% госпитализированных с ковидом, у которых наблюдалась схожая с течением аутоиммунного заболевания ситуация.

В исследовании были проанализированы образцы крови 195 пациентов, оказавшихся в больнице с марта по апрель минувшего года. Они сравнивались с анализами контрольной группы, которые брались еще до начала пандемии у доноров. Внимание уделялось измерению уровней антител к вирусу и аутоантител против собственных цитокинов организма, которые представляют собой сигнальные белки, секретируемые иммунными клетками. Выяснилось, что у 60% пациентов имелись антицитокиновые антитела. Специалисты поясняют это тем, что после заражения иммунная система перегружена. Также такая ситуация может происходить по причине воздействия фрагментов возбудителя инфекции, напоминающих собственные белки организма. По словам исследователей, данная связь наблюдалась уже в течение первой недели госпитализации у 20% пациентов.

Результаты научной работы в который раз доказывают необходимость вакцинации, так как после прививки организм знает, с чем именно ему нужно бороться. Также вакцинация защищает иммунную систему от перегрузки.

Источник: inscience.news