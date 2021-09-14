 

Политолог: дистанционное и многодневное голосование обращают на себя внимание нового избирателя

14.09.2021, 20:06, Разное
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В пресс-центре МИА “Россия сегодня” прошел круглый стол “На
финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме”, в котором принял участие политолог, политический обозреватель радиостанции “Говорит Москва” Александр Асафов. Он заявил, что трехдневное и дистанционное электронное голосование на выборах в Государственную думу восьмого созыва привлечет до 40% новых избирателей. То есть могут проголосовать те, кто никогда не ходил на выборы, а был занят работой или занимался делами на даче.

По словам политолога, причиной высокой явки также станет привычка жителей Москвы использовать электронные сервисы. По данным ВЦИОМ, почти все (94%) москвичи знают о ДЭГ. Уровень доверия к такой системе достаточно высок. А программа “Миллион призов” дополнительно простимулировала граждан сделать выбор онлайн. Заявку на дистанционное электронное голосование подали более 2,3 миллиона жителей столицы.

Эксперт полагают, что благодаря онлайн-голосованию улучшится результат “Единой России” в Москве. По прогнозам Фонда развития гражданского общества, эта партия может набрать в столице 40-45%. На это, скорее всего, повлияет и лидерство мэра города Сергея Собянина в столичной группе партсписка.

Политологи уверены: у “Единой России” практически не будет конкуренции на ДЭГ, потому что представители других партий не агитировали за этот способ голосования, а, напротив, даже критиковали его (например, КПРФ). Это, возможно, станет причиной поражения оппозиционных партий.



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