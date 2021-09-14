Instagram обвинили в вызывании у подростков психических расстройств

Социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей, к такому выводу пришли во владеющей соцсетью компании Facebook еще в прошлом году, однако соответствующие данные не были опубликованы, информирует газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что Instagram вызывает у некоторых пользователей, около 40% из которых составляют молодые люди до 22 лет, чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно привлекательны или богаты, передает ТАСС.

«32% девочек-подростков сообщили, что если они испытывали негативные чувства из-за своего внешнего вида, Instagram делал эти чувства сильнее. Сравнения себя с другими из-за просмотра Instagram меняют оценку себя и своего внешнего вида у молодых женщин», – приводит газета данные Facebook.

Уточняется, что подростки часто связывали рост тревоги и депрессии с Instagram. 13% пользователей в Великобритании и 6% – в США сообщили, что под влиянием просмотра Instagram у них появлялись суицидальные мысли. Особенно эти эффекты распространены среди девочек-подростков и молодых женщин.

Ранее глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум впервые раскритиковал руководство Facebook за предоставление «свободного доступа» террористам в свои соцсети на фоне решения ввести сквозное шифрование.