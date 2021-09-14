В ЕС заявили о необходимости обновить партнерство с Россией

ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Я бы хотел обновить партнерство с Россией, но сейчас в нынешних обстоятельствах это трудно представить. Мы должны реалистично оценивать весь комплекс отношений с Россией», – передает его слова с пленарной сессии Европарламента, где обсуждается парламентский доклад по отношениям ЕС и России, РИА «Новости».

По словам главы дипломатии, представленный евродепутатами доклад «достаточно точно отражает отношения с Россией».

«Они находятся на самом низком уровне. Причиной этого стали политические решения, которые принимала Россия. Диалог становится сложным», – сообщил он.

Ранее депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призвали ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов».