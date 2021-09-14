 

Найден секретный ингредиент длительного хранения чеснока — древесная зола

14.09.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Богатый урожай – радость любого огородника. Вот почему нельзя забывать о правилах хранения фруктов с овощами: если плоды многомесячных трудов просто сгниют, зачем было столько стараться, отвлекаясь от долгожданного летнего отдыха?

Драгоценный овощ

Чеснок – настоящая драгоценность, которую многие недооценивают. Он обладает ярким ароматом, который делает любимые блюда намного более аппетитными. Служит ингредиентом для пряных и острых соусов, сам по себе усиливает способность организма бороться с вирусными и простудными заболеваниями.

Необходимо потратить время на корректную подготовку чеснока к длительному зимнему хранению и последующему использованию. Сушку лучше начинать в сентябре, а длиться она должна минимум месяц в хорошо проветриваемом помещении. Допустимые варианты для сушки:

пучки;косы;головки.

Но такой способ оставляет возможность загнивания, если не уследить. Опытные хозяева рекомендуют воспользоваться дополнительным методом консервации с помощью древесной золы.

Деревенская консервация

Древний метод перевозки продуктов на большие расстояния предполагал хранение в соли. Древесная зола – удобная альтернатива, которая по пригодности для сухой консервации от соли практически не отличается. Ее легко добыть:

взять на даче из печи или из мангала;купить в магазине.

Также стоит подготовить высушенный чеснок для лучшего хранения. Потребуется не так много:

обрезать стебли до длины в 2 см максимум;снять отстающую шелуху с остатками земли.

Теперь нужны ящик, коробка или банка, чтобы выложить запасы слоями.

Сначала покройте дно золой, затем поместите сверху чеснок. Просыпьте золой еще раз, и снова уложите чеснок. Повторяйте до заполнения емкости, или пока не кончатся ингредиенты. Спрячьте запасы в помещении с температурой не выше 18°C, а необычный консервант защитит он попадания влаги и загнивания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Ольга Казаченко откровенно о сыне Джигарханяна: «Он любит красивых и молодых девушек»

23.12 / «Запутались считать пассий»: Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, чего боится артистка перед судом с Алибасовым

01.06 / ОНФ предложил подарить планшеты детям из нуждающихся семей

05.01 / Праздники для крепостных

14.07 / Дума приняла законопроект о защите территориальной целостности России

11.07 / Юлия Проскурякова опровергла слухи о расставании с Игорем Николаевым

27.08 / Motorola Edge 20 Pro уже можно заказать в России намного дешевле европейской цены

15.07 / Мнение: Новые точки

12.12 / Мнение: Путин про отравление Навального

19.04 / Мнение: Россия – Украина: 130 на 80

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика