 

Die Welt – при Меркель Германия стала безоговорочным лидером Европы

14.09.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Итоги 16 лет правления Ангелы Меркель неоднозначны, но при ней Германия стала безусловным политическим и экономическим лидером Европы, пишет Die Welt. При этом основную роль в формировании лидерской роли ФРГ сыграли кризисы: кризис Еврозоны 2009 года, когда только экономическая мощь Германии спасла многие страны ЕС от банкротства и брексит.


Reuters

После окончания холодной войны и объединения ФРГ и ГДР в единое государство политические элиты Великобритании и Франции испытывали беспокойство, пишет Die Welt. Они опасались, что объединённая Германия, ставшая самой крупной по населению страной Европы, сможет снова попытаться подчинить себе континент.

Как отмечает издание, в годы правления Ангелы Меркель то, чего боялись Лондон и Париж, фактически стало реальностью — пусть и не в столь воинственной форме. Германия стала бесспорным лидером Европы в экономическом и политическом аспекте. При этом такое развитие истории было в первую очередь не следствием стремления Берлина к росту собственного влияния, а вытекало из двух событий, на которые Меркель поначалу не имела почти никакого влияния: кризис Еврозоны и брексит.

Именно кризис Еврозоны 2008 — 2009 годов поспособствовал тому, что ФРГ впервые стала играть лидерскую роль, отмечает Die Welt. В этот период Германия стала незаменимой страной, поскольку только её экономическая мощь и стабильные финансы были способны спасти страны Южной Европы от банкротства. Что касается Ангелы Меркель, то она политически окрепла и заслужила уважение своих европейских коллег, без устали принимая участие в саммитах по разрешению финансового кризиса. Ей удалось заполнить вакуум лидерства: другие крупные европейские страны, такие как Франция, Испания или Италия, были в слишком плохом финансовом положении, а Великобритания оставалась в стороне, не будучи членом Еврозоны.

После кризиса Еврозоны Меркель утвердилась в роли лидера Европы, пишет Die Welt: брексит лишь только укрепил эти позиции. А в годы президентства Дональда Трампа кто-то даже называл канцлера ФРГ «лидером свободного мира» — однако этот титул был для неё уже чрезмерен.

На самом деле внешнеполитические итоги правления Меркель неоднозначны, отмечает издание. С одной стороны, канцлер сыграла решающую роль в стабилизации ЕС во время двух крупных кризисов — финансового и коронавирусного. Однако ещё один крупный кризис (миграционный) был спровоцирован Меркель самостоятельно, что вылилось в волну популизма в странах ЕС.

Одной из сильных сторон Меркель, отмечает издание, была способность привести различные интересы многих стран ЕС к единым компромиссам, которые отвечали не только общеевропейским интересам, но и немецким. При этом она временами использовала мощь Германии в ущерб своим партнёрам, как в случае с постройкой газопровода «Северный поток — 2». По мнению издания, здесь проявилась эгоистичная и стремящаяся к власти Германия, появления которой опасались во Франции и Великобритании. Однако в целом лидерская роль ФРГ строилась не на продавливании собственных интересов, а на достижении компромиссов, подчёркивает Die Welt.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / ФСИН предложила заменить мигрантов осужденными на объектах с нехваткой рабочих

03.10 / Трампу сделали инъекцию коктейля из антител. Врач рассказал, как лечится президент

27.08 / “Не имеем права останавливаться”. Бывший командующий Силами спецопераций Лунев обратился к бойцам после отставки

11.08 / Тихановская находится в Литве

19.09 / Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией

05.03 / Сошли с рельсов 18 вагонов с нефтью в Хабаровском крае

18.07 / В мире коронавирусом заразились более 14 млн человек

31.03 / Ученые уточнили время формирования кислородной атмосферы на Земле

24.10 / “Поддержу каждого”. Тихановская призвала белорусов на общенациональную забастовку, если Лукашенко не уйдет в отставку

17.05 / Российский Красный Крест назвал собранную для пострадавших в школе в Казани сумму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика