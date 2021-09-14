 

C Жириновского в прямом эфире сползли штаны, пока он называл Путина коммунистом. Видео

14.09.2021, 19:42, Новости дня
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Проблемы с одеждой у политика начались, когда он говорил о том, что президент России Владимир Путин и правительство страны, включая премьера Михаила Мишустина, – на самом деле коммунисты.

“Путин – коммунист. Мишустин – коммунист. Все в правительстве министры, все губернаторы – они, так сказать, коммунисты”, – заявил Жириновский. В это время с него начали спадать брюки, однако политик не стал останавливать критику оппонентов, хотя штаны подхватил.

В то же время пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в комментарии изданию “Подъем” заявил, что брюки с Жириновского не падали, а лишь “соскользнул ремень”.

“Это какая-то чушь. Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович Жириновский его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали”, – подчеркнул спикер партии.

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Видео: TV Center / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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