C Жириновского в прямом эфире сползли штаны, пока он называл Путина коммунистом. Видео

Проблемы с одеждой у политика начались, когда он говорил о том, что президент России Владимир Путин и правительство страны, включая премьера Михаила Мишустина, – на самом деле коммунисты.

“Путин – коммунист. Мишустин – коммунист. Все в правительстве министры, все губернаторы – они, так сказать, коммунисты”, – заявил Жириновский. В это время с него начали спадать брюки, однако политик не стал останавливать критику оппонентов, хотя штаны подхватил.

В то же время пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в комментарии изданию “Подъем” заявил, что брюки с Жириновского не падали, а лишь “соскользнул ремень”.

“Это какая-то чушь. Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович Жириновский его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали”, – подчеркнул спикер партии.

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Видео: TV Center / YouTube

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