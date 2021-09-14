Боррель заявил, что у ЕС нет другого выбора, как взаимодействовать с “Талибаном”

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14.09.2021, 19:42, Новости дня
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“Чтобы иметь хоть какой-то шанс повлиять на события [в Афганистане], у нас нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с “Талибаном”. Но взаимодействовать – это не значит признавать. Нет, взаимодействие – это разговор, обсуждение и согласие – когда это возможно”, – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет зависеть от действий нового правительства в Афганистане по следующим пяти критериям:

Афганистан не станет плацдармом для экспорта терроризма в другие страны;
уважение прав человека, в частности прав женщин, верховенства закона и свободы СМИ;
создание представительного и представительного переходного правительства;
свободный доступ для гуманитарной помощи;
разрешение выезда иностранным гражданам и афганцам, которым угрожает опасность и которые хотят покинуть страну.

По словам Борреля, страны ЕС обсуждают вопрос о том, в какой форме Брюссель может быть представлен в Кабуле, если сложатся необходимые условия. Он также отметил, что в Афганистане посольства государств-членов ЕС закрыты, и не собираются открываться.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.

Из-за отсутствия разных религиозных групп и женщин временное правительство Афганистана раскритиковал ЕС. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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