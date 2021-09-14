 

В Украине группировка публиковала фейковые новости о политиках, а за деньги удаляла – полиция

14.09.2021, 19:42, Новости дня
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“Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности “героев”, – говорится в сообщении.

Информацию распространяли до тех пор, пока к ним не обратится политик, чиновник или бизнесмен с просьбой удалить эти новости. Злоумышленники, говорят в полиции, вымогали деньги в криптовалюте.

К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших. Сейчас полиция установила четырех человек, которые перечислили от 150 до 200 тыс. гривен подозреваемым.

“Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия”, – добавили в полиции.

Правоохранители проводят обыски в офисе и домах фигурантов дела в Черниговской и Киевской областях, а также в столице. Против них возбудили дело по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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