Турчак: Работа над народной программой Единой РФ не прекратится после выборов

После выборов в Госдуму продолжится работа над народной программой «Единой России», она будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента с членами правительства и представителями ЕР.

«Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции Единой РФ особая роль и особая ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России».

Президент РФ Владимир Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны.