 

Турчак: Работа над народной программой Единой РФ не прекратится после выборов

14.09.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле выборов в Госдуму продолжится работа над народной программой «Единой России», она будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента с членами правительства и представителями ЕР.

«Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции Единой РФ особая роль и особая ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России».

Президент РФ Владимир Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Люди оказались под завалами в золоторудных шахтах на Камчатке

08.06 / Продюсер Лободы заявила об уходе из шоу-бизнеса после конфликта с Киркоровым

03.07 / Спецслужбы США и Великобритании заявили, что ГРУ России стоит за кибератаками на сотни организаций по всему миру

21.12 / Полиция Австрии задержала еще двух подозреваемых по делу о теракте в Вене

09.09 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

03.04 / Австрия, Словения и Чехия не получат дополнительных вакцин от ЕС, так как угрожали заблокировать закупку – СМИ

10.12 / В Бундестаге оценили эффективность санкций против России

01.05 / До конца года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. грн – Шмыгаль

11.06 / “ЛНР” заявила о гибели пяти своих боевиков, украинские военные сообщили, что те напились и перестреляли друг друга

11.03 / Власти Сербии заявили о начале производства вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика