 

В США полицейским запретили применять удушающие приемы

14.09.2021, 19:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинюст США запретил применение правоохранительными органами удушающих приемов без должных оснований и ограничил возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения.

«Министерство юстиции сегодня объявило касающиеся всей структуры правоохранительных органов правила, которые запрещают применение «удушающего захвата сзади» и «сжимания сонной артерии», за исключением случаев, когда применение смертельной силы допустимо, и ограничивают поводы для федеральных правоохранительных органов проводить рейды без предупреждения», – приводит заявление ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что исключение для применения удушающего приема может быть сделано лишь в случае, если «у офицера полиции есть обоснованное предположение, что задерживаемое лицо представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского или другого лица».

Под запрет попали удушающий захват рукой сзади, когда офицер полиции сжимает шею задерживаемого своим предплечьем, и захват, когда шея оказывается зажата в локтевом суставе и давление осуществляется с двух сторон с целью перекрытия сонной артерии и потери сознания удерживаемым.

В минюсте отмечают, что решение о запрете было принято по итогам проведенного ведомством совместного с другими структурами правоохранительных органов анализа.

Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели Джорджа Флойда от действий полиции.

В апреле 2021 года суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.



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