 

Премьера Гаити потребовали сделать обвиняемым в убийстве президента

14.09.2021, 19:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрокуратура Гаити требует сделать премьер-министра страны Ариэля Анри обвиняемым по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза 7 июля, сообщило Agence France-Presse.

По данным местных СМИ, Анри запрещено покидать территорию Гаити, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Перед смертью его пытали. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США. Позже появились сведения, что подозреваемый в причастности к убийству американец гаитянского происхождения в прошлом был связан с одной из американских силовых структур. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как американские документы помогли убить президента Гаити.



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