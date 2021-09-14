Губернатор Подмосковья распорядился закрыть общежитие для мигрантов

…после схода из-за убийства пенсионерки в Бужаниново.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе после народного схода жителей Бужаниново из-за изнасилования и убийства 67-летней женщины. Об этом сообщается в телеграм-канале Воробьева.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», — говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНИЕ

16:50 Всех мигрантов из общежития выселили, там жили порядка ста человек, сообщает «Интерфакс»

Ранее власти Подмосковья пообещали жителям Бужаниново организовать встречу с работодателями мигрантов и обсудить возможное расселение общежития, в котором жили подозреваемые в преступлении.

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Массовый народный сход жителей Бужаниново прошел 13 сентрябя после того, как в поселке убили 67-летнюю женщину. Люди собрались возле общежития завода «Экоокна», где проживают трудовые мигранты, и потребовали вывести их, они также требовали встречи с начальником местной полиции. Количество участников акции на пике доходило до тысячи человек, к ночи на улице оставалось около 300, сообщает «Ъ» со ссылкой на очевидцев.

По предположению местных, к преступлению причастны гастарбайтеры. После схода, в 23:55, управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что силовики задержали двоих «граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 гг. рождения. Их подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой женщины (ч. 1 ст. 105 УК и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК).

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