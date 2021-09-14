 

Губернатор Подмосковья распорядился закрыть общежитие для мигрантов

14.09.2021, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…после схода из-за убийства пенсионерки в Бужаниново.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе после народного схода жителей Бужаниново из-за изнасилования и убийства 67-летней женщины. Об этом сообщается в телеграм-канале Воробьева.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», — говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНИЕ

16:50 Всех мигрантов из общежития выселили, там жили порядка ста человек, сообщает «Интерфакс»

Ранее власти Подмосковья пообещали жителям Бужаниново организовать встречу с работодателями мигрантов и обсудить возможное расселение общежития, в котором жили подозреваемые в преступлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители подмосковного Бужаниново вышли на сход к общежитию мигрантов после убийства местной пенсионерки. СК сразу же отчитался о задержании подозреваемых

Массовый народный сход жителей Бужаниново прошел 13 сентрябя после того, как в поселке убили 67-летнюю женщину. Люди собрались возле общежития завода «Экоокна», где проживают трудовые мигранты, и потребовали вывести их, они также требовали встречи с начальником местной полиции. Количество участников акции на пике доходило до тысячи человек, к ночи на улице оставалось около 300, сообщает «Ъ» со ссылкой на очевидцев.

По предположению местных, к преступлению причастны гастарбайтеры. После схода, в 23:55, управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что силовики задержали двоих «граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 гг. рождения. Их подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой женщины (ч. 1 ст. 105 УК и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК).

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Поклонники подозревают Нюшу в беременности

05.07 / НЛО отключил 16 ядерных ракет в пусковых шахтах США

14.06 / Буйство цвета и минимум запретов: как зрелой даме вписать в свой гардероб яркое летнее платье (модели и советы)

25.10 / Мнение: Турецкие F-16 на авиабазе Габала

27.01 / Мозамбик признан мировым лидером по сокращению выхлопов углекислого газа и борьбе за права чернокожих

10.09 / В XVIII веке во Франции с неба упал странный объект, пилот которого выжил и убежал в лес

27.01 / Мнение: Что Путин сказал Байдену про Навального?

03.03 / Названы 10 основных симптомов витамина В12

14.05 / Под Москвой задержали убийцу геодезиста

26.05 / Матера привлекает еще 43 миллиона долларов, чтобы превратить управление жилым домом в SaaS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика