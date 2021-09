Камерофоны Infinix Zero X способны снимать поверхность Луны

Состоялась презентация новой серии смартфонов Infinix, одним из достоинств которых является высокое качество съемки при помощи штатных модулей видеокамер. Речь идет о моделях Zero X, Zero X Pro и Zero X Neo.

Камеры обеспечивают пятикратный зум, но в цифровом варианте увеличение возможно уже в 60 раз. Более того, есть специальный режим для съемки поверхности Луны, сообщает разработчик. Он обеспечен благодаря специальному алгоритму.

Также эксперты сообщают, что задняя панель Zero X Pro выглядит совсем иначе, чем привычный смартфон. Размер диагонали экрана на смартфонах составляет 6,67 дюйма. Частота смены кадров на нем – 120 раз в секунду. Минимальные показатели оперативной и основной памяти – 8 к 128 Гб.