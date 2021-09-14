 

Компания Kioxia представила новые твердотельные накопители

14.09.2021, 19:24, Новости дня
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Компания Kioxia официально представила новую серию твердотельных накопителей FL6, которые, по мнению экспертов, стирает грань между устройствами данной категории и аналогами, выпущенными по технологии DRAM, а не TLC.

В частности, речь идет о существенном ускорении скорости передачи данных, в чем заинтересованы пользователи, которые используют чувствительные к времени задержки продукты.

В компании также сообщили о том, что вскоре начнет поставки на рынок новых накопителей. В данном случае, на одну ячейку будет приходиться по 1 бит информации, отмечают разработчики. Новые накопители смогут справиться с самыми высокими нагрузками, обещают они. Остается убедиться в этом на практике.



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