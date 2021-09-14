 

Мнение: Памятник Дзержинскому в Симферополе

14.09.2021, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Симферополе ко дню рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского открыли новый памятник Железному Феликсу.
Пресс-служба ФСБ отметила, что Дзержинский внес огромный вклад в борьбу с детской беспризорностью.
Какой-то поп из РПЦ забавно порвался, угрожая сносом памятника "недовольными местными жителями, которые застали времена Дзержинского".
Так и представил себе, как 110-120 летние белогвардейцы ползут на костылях к памятнику Дзержинскому, чтобы его снести. Ну а так, банальные призывы к вандализму.
Сам памятник не супер конечно, но вполне нормальный. Так что у нас в Крыму не только различным "белодельцам" бюсты открывают.

PS. Также новый памятник Дзержинскому 11 сентября открыли в Краснодаре на территории школы имени Дзержинского.

Само собой, рано или поздно Железный Феликс вернется и на Лубянку.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Досиделись до короны – Личное мнение

22.10 / Гарик Харламов о разводе с Кристиной Асмус: “Наша дочь не знает, что мама и папа расстались”

22.06 / Заветные или запретные? Русские сказки, которые лучше не читать маленьким детям

09.02 / Ученые из США разработали плазму для использования в медицине

20.01 / Филипп Киркоров заявил о предательстве президента Украины Владимира Зеленского

07.09 / Мишустин останется наставником конкурса “Лидеры России”

10.01 / Баллада о сферах влияния

04.03 / “Каким-то девушкам это нравится”: Стася Милославская высказала свое отношение к соперничеству парней

11.09 / Марина Федункив призналась, что не хотела отмечать свадьбу

14.07 / Аналитик Петров: Зеленский постепенно “сливает” Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика