Мнение: Памятник Дзержинскому в Симферополе

В Симферополе ко дню рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского открыли новый памятник Железному Феликсу.

Пресс-служба ФСБ отметила, что Дзержинский внес огромный вклад в борьбу с детской беспризорностью.

Какой-то поп из РПЦ забавно порвался, угрожая сносом памятника "недовольными местными жителями, которые застали времена Дзержинского".

Так и представил себе, как 110-120 летние белогвардейцы ползут на костылях к памятнику Дзержинскому, чтобы его снести. Ну а так, банальные призывы к вандализму.

Сам памятник не супер конечно, но вполне нормальный. Так что у нас в Крыму не только различным "белодельцам" бюсты открывают.

PS. Также новый памятник Дзержинскому 11 сентября открыли в Краснодаре на территории школы имени Дзержинского.

Само собой, рано или поздно Железный Феликс вернется и на Лубянку.

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