Мнение: Памятник Дзержинскому в Симферополе
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В Симферополе ко дню рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского открыли новый памятник Железному Феликсу.
Пресс-служба ФСБ отметила, что Дзержинский внес огромный вклад в борьбу с детской беспризорностью.
Какой-то поп из РПЦ забавно порвался, угрожая сносом памятника "недовольными местными жителями, которые застали времена Дзержинского".
Так и представил себе, как 110-120 летние белогвардейцы ползут на костылях к памятнику Дзержинскому, чтобы его снести. Ну а так, банальные призывы к вандализму.
Сам памятник не супер конечно, но вполне нормальный. Так что у нас в Крыму не только различным "белодельцам" бюсты открывают.
PS. Также новый памятник Дзержинскому 11 сентября открыли в Краснодаре на территории школы имени Дзержинского.
Само собой, рано или поздно Железный Феликс вернется и на Лубянку.
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Источник: Colonel Cassad
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