Перед смертью Борис Краснов вспомнил о странном поведении Пугачевой

7 сентября Умер Борис Краснов, который помогал Алле Пугачевой в создании «Рождественских встреч». В одном из своих последних интервью известный художник-сценограф вспоминал о странном поведении жены Максима Галкина.

Борис Краснов признался, что самым сложным для него было понять настроение Пугачевой. Залог успеха заключался в том, чтобы находиться с Примадонной на одной волне и не сбиваться с курса, иначе последствия могли быть очень непредсказуемыми. Иногда ее поступки просто повергали в шок, что и случилось с Красновым в 1977 году во время подготовки к вышеуказанному легендарному мероприятию. Алла Борисовна решила, что ей нужна специальная арка-проход, однако художник не считал, что место для нее самое подходящее. Он высказал свое мнение, однако нарвался на конфликт. Алла Борисовна начала трясти его за грудки, чем вызвала недоумение у партнера. После этого Краснов понял, чего от него хотят, поэтому они просто разошлись в разные стороны.

Несмотря на иногда странное поведение Пугачевой, Краснов считал ее уникальной личностью. Таких как она больше не будет в отечественном шоу-бизнесе. Ее проекты становились неким трамплином для начинающих звезд, а Примадонна делала все возможное, чтобы прыжок с него был качественным и эффективным.

Источник: radiokp.ru