Борис Корчевников страстно поцеловал Амалию Мордвинову в программе «Судьба человека»

Героиней нового выпуска программы «Судьба человека» стала Амалия Мордвинова. Во время выступления в образе Мата Хари актриса страстно поцеловалась с Борисом Корчевниковым.

Телеведущий предложил Мордвиновой несколько сценических образов для исполнения танца в образе нидерландской танцовщицы. Актриса с радостью согласилась перевоплотиться в Мата Хари, так как давно мечтала сыграть эту роль. Она кружилась в танце перед ведущим программы, которому досталась роль офицера. Завершением мини-выступления оказался страстный поцелуй, однако свои лица Мордвинова и Корчевников закрыли фуражкой.



Изображение взято с: YouTube

После этого телеведущий признался, что очень рад из-за произошедшего. Телезрители же восприняли данный номер положительно, о чем свидетельствовали громкие аплодисменты.

К слову, многие звездные гости «Судьбы человека» признавались, что телеведущему удается найти подход к героям. Более того, некоторые его просьбы и поступки часто удивляют как самих звезд, так и зрителей шоу.

Источник: www.youtube.com