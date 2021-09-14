Интерфейс One UI 4.0 на базе Android 12 получили флагманы Samsung Galaxy S21

Очередное поколение флагманских смартфонов от южнокорейской компании Samsung получили интерфейс One UI 4.0, оно основано на двенадцатом поколении операционной системы Android. Пока это только бета-версия, однако до конца года ситуация в корне изменится.

Оболочка доступна пока только жителям Соединенных Штатов, дальше ее распространят на глобальном уровне. Ранее сообщалось, что стабильная версия может быть доступна уже с 9 сентября, однако дальше пробного выпуска дело пока не дошло. Для установления ПО следует воспользоваться ресурсом Samsung Members, также в США выход обновления и оболочки подтвердили локальные операторы Sprint Mobile T-Mobile.

Кроме американских владельцев гаджетов, обновление One UI 4.0 на базе Android 12 скоро станет доступно в Соединенном королевстве, Китайской Народной Республике, Польше, Германии, Индии и, конечно же, на родине устройства, в Южной Корее.

При этом Samsung не является членом программы по бета-тестированию Android 12 от Google. Но и это не помешало ей получить интерфейс новой ОС вместе с другими производителями. Стабильную версию Android 12 Samsung планирует начать рассылать на телефоны уже до конца декабря.

Источник: www.ixbt.com