 

Интерфейс One UI 4.0 на базе Android 12 получили флагманы Samsung Galaxy S21

14.09.2021, 19:16, Разное
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Очередное поколение флагманских смартфонов от южнокорейской компании Samsung получили интерфейс One UI 4.0, оно основано на двенадцатом поколении операционной системы Android. Пока это только бета-версия, однако до конца года ситуация в корне изменится.
Оболочка доступна пока только жителям Соединенных Штатов, дальше ее распространят на глобальном уровне. Ранее сообщалось, что стабильная версия может быть доступна уже с 9 сентября, однако дальше пробного выпуска дело пока не дошло. Для установления ПО следует воспользоваться ресурсом Samsung Members, также в США выход обновления и оболочки подтвердили локальные операторы Sprint Mobile T-Mobile.

Кроме американских владельцев гаджетов, обновление One UI 4.0 на базе Android 12 скоро станет доступно в Соединенном королевстве, Китайской Народной Республике, Польше, Германии, Индии и, конечно же, на родине устройства, в Южной Корее.

При этом Samsung не является членом программы по бета-тестированию Android 12 от Google. Но и это не помешало ей получить интерфейс новой ОС вместе с другими производителями. Стабильную версию Android 12 Samsung планирует начать рассылать на телефоны уже до конца декабря.

Источник: www.ixbt.com



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