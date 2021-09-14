Врачи назвали признак приближающихся проблем с сердцем

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14.09.2021, 19:12, Разное
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Покалывание в конечностях указывает на риск приближения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказали медики из Mayo Clinic.

По словам специалистов, это чувство зачастую возникает у пациентов в результате скопления жировых отложений в артериях, ведущих в мозг. Однако само по себе покалывание не свидетельствует о повышенном уровне холестерина: его нужно определить только по результатам анализов, сообщает телеканал “Царьград”.



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