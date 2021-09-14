В Киеве на акции протеста потребовали расследовать смерть Кернеса

Активисты потребовали от президента Украины Владимира Зеленского взять расследование под личный контроль. Они пришли с плакатами: “Харьковчане ждут правды”, “Требуем расследования смерти Кернеса”, “Спасите Харьков от рейдерства”, “Мы имеем право на правду”, а также выкрикивали: “Требуем честного расследования”, “Нет рейдерству Харькова” и “Зеленский, выходите”.

Фото: regionews.ua

Митингующие сообщили, что им не удалось зарегистрировать на официальном сайте президента свою петицию с этими требованиями. Представитель Офиса президента вышел к участникам акции, принял их обращение и пообещал его рассмотреть.

Под Офисом генерального прокурора митингующие обратились уже к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием начать расследование, представителю Офига генпрокурора также передали документ с требованиями.

“Это грандиозная проблема, что фактически захвачен полуторамиллионный город, когда его в управление передали непонятному субъекту… Президент, как глава СНБО, должен взять под контроль вопрос по Харькову”, – заявил RegioNews один из организаторов акции, директор общественной организации “Всеукраинская антикоррупционная палата” Андрей Ильгов.

Фото: regionews.ua

Он утверждает, что в официальной версии смерти Кернеса слишком много подозрительных нестыковок и от общественности скрывают всю правду. Активист допускает, что Кернес умер в результате преступления, и в связи с этим нынешняя власть в Харькове нелегитимна.

Ильгов напомнил, что Игоря Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета на основании представления с электронной подписью Кернеса.

“Есть основания полагать, что эта подпись была сделана, когда сам Кернес был уже не в сознании. Возможно, Кернес тогда уже был в коме. Потому все это и порождает много неизвестности”, – отметил активист.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года.

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