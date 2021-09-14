Выросло число погибших при сходе ледника в КЧР

В результате обрушения части ледника в Домбае Карачаево-Черкесии погибли два человека, туристку с серьезной травмой уже эвакуируют, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

«Сегодня в зоне обрушения части ледника Алибек в Домбае оказалась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. На место сразу же выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли. Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики», – передает его слова РИА «Новости».

Глава КЧР выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось о гибели одного туриста при обрушении части ледника. Всего в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.