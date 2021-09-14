Как Сочи или Хургада: Тревел-блогеры описали свое видение нового курорта в Крыму

Новый туристический город в Крыму должен иметь хорошую транспортную доступность, ухоженные пляжи, а также строит разработать туристические маршруты вокруг города, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные тревел-блогеры. Они также высказали свое мнение, на какой из действующих курортов должен равняться новый курорт.

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что в республике власти намерены построить новый курортный город с учетом всех современных урбанистических тенденций, который будет расположен на побережье Черного моря. Планируется, что территориально он будет находиться на западном берегу Крыма в Сакском районе. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что в турсезон город сможет принимать до 50 тыс. человек.

«С моей точки зрения, запад Крыма сильно недооценен и не освоен. Все отдыхают на южном берегу, но на самом деле, на западном побережье тоже очень много чего интересного. Думаю, что строить город нужно под молодежь и с упором на спорт. Там дуют сильные ветра, хороший кайтсерфинг, можно развивать другие водные виды спорта. Так что любые инвестиции в туристическую структуру я только приветствую», – говорит телеведущий, путешественник, блогер Сергей Доля.

Для того, чтобы сделать город современным и продвинутым, там должны быть выстроены велодорожки, места, для активного отдыха, следует разработать туристические маршруты вокруг города, продолжает собеседник. Кроме того, очень важно привести в порядок и оборудовать пляжи, обеспечить инфраструктуру проката различного водного инвентаря, в том числе для занятия кайтсерфингом.

«Не знаю, каким он должен быть по размерам, но для 50 тысяч туристов понадобится достаточно много отелей. Равняться, в любом случае, ему стоит на Сочи. А что касается транспортной доступности, то мне кажется, что здесь нужно строить хорошую скоростную дорогу, как платные московские, где можно ехать 130 км/ч. Тем более, что расстояния между городами достаточно маленькие, из аэропорта ехать придется всего полчаса или минут сорок», – считает эксперт.

Путешественник, телеведущий, блогер Миша Ронкаинен считает, что новый город должен быть максимально разгружен от машин, оснащен велодорожками, иметь унифицированные городские вывески.

«И вообще, главная задача, как мне кажется, построить в этом новом городе аэропорт, потому что сейчас единственный аэропорт на весь Крым находится в Симферополе. Это действительно важно, потому что когда путешественники приезжают в какой-нибудь туристический город в Турции, Тунисе или Египте, они не едут по 2–3 часа с перевалами в свой отель. Задача туристического города в том, чтобы люди как можно меньше напрягались», – считает собеседник.

Похож новый город, по мнению блогера, должен быть на тунисский остров Джерба, расположенный в Средиземном море, где есть свой аэропорт, туристические резервации. Кроме того, хорошим примером может послужить египетская Хургада с чистыми пляжами и множеством отелей.