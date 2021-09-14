Hyundai представила первые снимки интерьера нового кроссовера Hyundai Casper

Южнокорейская компания Hyundai рассекретила интерьер нового кроссовера Hyundai Casper.

Автомобиль претендует на звание самого компактного транспортного средства в своей линейке. По снимкам можно увидеть, что в салоне кроссовера Casper могут разместиться до четырех пассажиров. Кроме того, центральная консоль дополнена небольшим дисплеем мультимедийной системы.

Также указано, что автомобиль имеет цифровую приборную панель. Вместе с тем разработчики применили здесь систему помощи водителю, 7 подушек безопасности и другие опции. Под капотом установлен 1-литровый турбированный мотор на 75 л.с. мощности. В топовой версии отдача составит 99 л.с. Пока точные сроки выхода в продажу кроссовера не объявлены.